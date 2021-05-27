Hüseyin Eroğlu Werder Bremen'e
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Hüseyin Eroğlu Werder Bremen'e

Hüseyin Eroğlu Werder Bremen'e
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Bundesliga'ya veda eden Werder Bremen ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Bundesliga'ya veda eden Werder Bremen ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı Altınordu'da bu sezon Süper Lig'i son maçta kaçıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun Almanya'nın köklü kulübü Werder Bremen ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Werder Bremen'in teknik direktör adayı olan Eroğlu, 2012 yılında göreve başladığı İzmir ekibiyle 303 maça çıktı. Takımı TFF 3. Lig'den TFF 1. Lig'e taşıyan ve birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Eroğlu'nun teklifi kabul etmesi durumunda ise yerine, takımın yardımcı antrenörü Ufuk Kahraman'ın gelmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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