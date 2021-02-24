Hüseyin Eroğlu TFF maçı hakkında ne dedi? Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu kimdir?

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Altınordu deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Hüseyin Eroğlu TFF maçı hakkında ne dedi? Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu kimdir?

HÜSEYİN EROĞLU TFF MAÇI HAKKINDA NE DEDİ?

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Altınordu takımı deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 3-1 mağlup ederek, galibiyeti kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarısında çıkış yakaladıklarını ifade etmesinin ardından "Altay'ın becerikli, skor yapabilen oyuncuları var. Bunun bilincindeydik. Bu maça farklı bir formatta çıktı. Maçın bize döneceğini biliyorduk. Ön alanda yaptığımız baskıyla rakibin pas bağlantılarını kestik. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. İlk 30 dakika rakibe pozisyon vermedik. Sadece duran toplarla geldiler. Rakip de kazanmak istiyordu, sahaya bunun için çıkmıştı" dedi. Ayrıca, "Devre arasında oyuncularıma topun bizde kalması gerektiğini söyledim" diyerek sözlerine devam eden Eroğlu, "Yaptığımız değişiklikler takıma çok büyük katkı sağladı. Goller hazırlanış anlamında çok güzel gollerdi. Rakibi kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Bu maçta gereksiz fauller yaptık. Maç 3-1'den sonra lehimize döndü. 10 kişi kalınca savunmaya geçtik. Rakibin tüm alanlarını kapatmak istedik. İyi mücadele ettik. Önemli bir maçı kazandık. 3 puan alıp rakibimizi geçtik ve 3. sıraya yerleştik" açıklamada bulundu.

ALTINORDU TEKNİK DİREKTÖRÜ HÜSEYİN EROĞLU KİMDİR?

Hüseyin Eroğlu, (d. 2 Kasım 1972, Delmenhorst) Türk eski futbolcu, teknik direktör. 2012-2013 sezonunun başından beri Altınordu'da teknik direktörlük yapmaktadır.

Profesyonel futbol yaşamı 1994 yılında Soma Sotesspor'da başladı. Sırasıyla TKİ Soma Linyitspor, Marmaris Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Eskişehirspor, ve Kemalpaşaspor takımlarında forma giyip aktif futbolculuk yaşamını 2005 yılında tamamladı. Bu süreç boyunca 308 maça çıkıp 34 gol kaydetti.

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Antrenörlük kariyerine Bucaspor Futbol Akademi'de başladı. 2007'de Türkiye ikincisi, 2010'da Nike Premier Cup Türkiye Şampiyonu ve Avrupa Grup 1'incisi olan Bucaspor Futbol Akademi U-15 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Bucaspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. 2012-13 sezonunda Altınordu'nun başına getirildi. Altınordu ile 2012-2013 sezonunda 3. Lig, 2013-2014 sezonunda ise 2. Lig şampiyonlukları yaşadı.