Hüseyin Eroğlu: "Kırmızı Kart Dengemizi Bozdu"

Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ilk bölümünü iyi tamamladıklarını ancak Erdoğan'ın gördüğü kırmızı kartın dengelerini bozduğunu ifade etti.



TFF 1. Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Altınordu, rakibine 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçtan önce iyi hazırlandığımızı söylemiştim. İlk yarı 4-5 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Vuruştaki beceri maçın skorunu etkileyebiliyor. Golden sonra bir reaksiyon verdik. İlk yarı bitene kadar ceza sahasına girişlerimiz vardı ama golü atamadık. Maçın ilk bölümü iyi gidiyordu. Kırmızı kart dengemizi bozdu. Skor 2-0 oldu 2-2'yi yakalayabilirdik ama olmadı. Rakibi yakalamak kolay değildi" ifadelerini kullandı.



Bugüne kadar hakemleri hiç eleştirmediğini hatırlatan Eroğlu, "Hakem bugün kararlarıyla maçın önüne geçti. Her zaman yerli oyuncularımızla, oyunumuzla övülen bir takımız. Destek istemiyoruz ama görülen hareketlerde düdük çalınmasını istiyoruz. Bu maçta kaybetsek de çok şey kazandık" diye konuştu.



Kaleci Berke'nin yediği golleri de değerlendiren Hüseyin Eroğlu, "Berke'nin gollerde yapacağı çok bir şey yoktu. Yaşı genç olmasına rağmen performansı iyi. Golleri sadece Berke değil takım yedi" şeklinde konuştu. - İZMİR