Hüseyin Eroğlu: Keçiörengücü maçını kazanmak istiyoruz Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynayacakları Keçiörengücü maçını kazanarak alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmayı hedeflediklerini söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynayacakları Keçiörengücü maçını kazanarak alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmayı hedeflediklerini söyledi. Öte yandan, İzmir ekibinde yaşanan sakatlıklar takımın kadro derinliğini daralttı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Keçiörengücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Normalleşme süreciyle yeniden başlatılan liglerde çok kısa sürede maçlar oynayacaklarını söyleyen Hüseyin Eroğlu, geçen hafta Bolu deplasmanında aldıkları beraberliğin kendileri için avantajlı bir sonuç olduğunu söylerken, Keçiörengücü maçını kazanarak alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmak istediklerini ifade etti.

"Her futbolcuya ihtiyacımız var"

Boluspor maçı öncesinde sakatlanan Kahraman Demirtaş ve Kerim Alıcı'nın sakatlıklarının takımın kadro derinliğini etkilediğini belirten Eroğlu, 8 günde 3 maç oynayacak olmaları sebebiyle her futbolcuya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Eroğlu, "Artık maçlarda 5 değişiklik hakkı var, o yüzden her futbolcumuzu hazır tutmaya çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz Keçiörengücü maçını kazanmak. O maçtan sonra da Adanaspor ve Bursaspor deplasmanlarımız var. Gerçekten çok sıkışık bir süreç. 90 dakikalara en iyi şekilde hazırlanıp, en hazır futbolcularla maçlarda başarılı olmak amacındayız. Havaların ısınması ve yorgunluk futbolcularda fiziksel olarak bir düşüşe sebep oluyor. Tabi bunlar rakiplerimiz için de geçerli" dedi.

Kadro derinliği olan takımlar çok avantajlı

Normalleşme süreciyle beraber yeniden başlatılan TFF 1. Lig'deki ilk maçları değerlendiren Eroğlu, ilk haftanın her takım için çok kritik olduğunu söyledi. Eroğlu, hiçbir takımın pandemi sebebiyle hazırlık maçı yapamadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Herkes antrenmandaki performansını biliyor ama maç performansını kimse bilmiyordu. Bizim için de ilk hafta kapalı kutuydu. İlk haftaya baktığımızda favori olanların kaybettiği maçlar oldu. Kimse kolay kolay maç kazanamadı. Bundan sonraki haftalarda takımların durumu netleşmeye başlayınca biraz daha dengeler değişebilir, güçlü takımlar öne çıkabilir. 6 haftalık bir periyot var. Bu periyotta kadro derinliği olanlar çok avantajlı. İlk haftada gördüğümüz skorları 2 ve 3. haftada da görebiliriz. Çünkü lig daha yeni başladı."

Altınordu'da 4 futbolcu sakat

Öte yandan kırmızı lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta sakatlık yaşayan Kahraman Demirtaş ve Kerim Alıcı'nın durumları çekilen MR sonrası belli oldu. Buna göre; sağ arka üst adalesinde yırtık tespit edilen Kahraman Demirtaş 3-4 hafta, sağ ön adelesinde ödem tespit edilen Kerim Alıcı'nın ise 10 gün sahalardan uzak kalacağı bildirildi. İzmir ekibinde tedavi sürecine devam edilen futbolcular Mehmet Enes Sığırcı ve Ali Emre Yanar da fizyoterapist eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA