Hüseyin Eroğlu Kadroyu Değiştiriyor

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçına odaklanan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

İzmir ekibinin evinde 2-1 kaybettiği Ümraniyespor maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Hasan'ın yokluğunda savunmada altyapıdan yetişen Recep'e görev vermesi beklenen Eroğlu'nun forvette cezalı Mirkan'ın yokluğunda sol kanatta Erdoğan'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

Altınordu'da sol kanatta oluşacak boşluğu ise Enis dolduracak. İyileşen Kerim Avcı da ilk 11'de dönecek, Alican ise kulübeye çekilecek.