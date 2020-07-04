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Hüseyin Eroğlu: "İyi oynadığımız maçı kaybettik"

Bursaspor karşılaşmasının ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Hüseyin Eroğlu:
04.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:26

Bursaspor karşılaşmasının ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Altınordu, müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Mücadeleden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk yarıda üstün oyun oynadık. Rakibin baskılarını kırdık. Bir türlü sonuçlandıramadık. Bizim lehimize dönebilirdi. Bursaspor şampiyonluğa oynuyor. Topa sahip olarak rakibin dengesini bozduk. İkinci yarı pas trafiği ile rakibin oyundan düşmesini istiyorduk. Son pası veremeyince pozisyonları yakalayamadık. Talihsiz bir sakatlık oldu. Batuhan'a da acil şifalar diliyoruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra fırsat bizdeydi. İyi oynadığımız maçta 10 kişi oynayan takıma karşı geriye düştük. Birden 3 oyuncu değiştirmek zorunda kaldık. Buna rağmen gol bulmamız gereken maçta gol bulamadık. Kritik bir pozisyon vardı. Hakem erken düdük çaldı. İyi oynadığımız maçı kaybettik" dedi.

Altınordulu Batuhan Kırdaroğlu'nun ayak bileği kırıldı

Karşılaşmanın 50. dakikasında Bursasporlu Tayfur Bingöl ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan ve acılar içinde yerde kalan Batuhan Kırdaroğlu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncunun fibula kemiğinin kırıldığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Öte yandan Bursaspor Kulübü de genç oyuncu için geçmiş olsun dileklerini iletirken, ikili mücadeleye girdiği Tayfur Bingöl de hastaneye giderek genç ismi ziyaret etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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