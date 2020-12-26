Hüseyin Eroğlu: "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Tuzlaspor yenilgisini değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Buradan kaybetmeden dönmek istiyorduk" dedi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altınordu, deplasmanda Tuzlaspor'a 4-1 kaybetti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ilk yarısının sonunun yaklaştığını ifade ederek, "İki deplasmanı kaybettik. Bu çok önemli bir maçtı. Maçın ilk yarısı dengede giden bir oyun vardı. Bizi sıkıntıya sokan zeminde istediğimiz topa sahip olmayı yapamadık. Buna rağmen gol atabilirdik. Değerlendiremedik pozisyonları. Talihsiz bir an yaşandı ve sakatlanan oyuncu rakipten 1 saniye sonra içeri girdi ve golü attı. İster istemez moral anlamında demoralize olduk. Buna rağmen golü bulduk. Golden sonra belki skoru lehimize çevirebildik. Topa sahip olmakta çok zorlandık, zemin anlamında maç biraz daha mücadeleye dönüştü. İkinci yarıya iyi başlasak da kaptırdığımız topta 3. golü yedik. 3-1 geriye düştüğün zaman mücadele anlamında skoru korumaya çalışan takımlar daha iyi oluyor. Bunu iyi kullandı Tuzlaspor. Kırmızı karttan sonra oyunu kontrol etmek istedik. Bir iki pozisyonu değerlendiremedik. Rakipte 10 kişi kaldıktan sonra biz daha çok hücumu düşündük. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Buradan kaybetmeden dönmek istiyorduk. Balıkesir ile oynayacağımız maçı kazanıp 30 puanla tamamlamayı hedefliyoruz. Sakatlanan ve Covid'den beri kadroda olmayan oyunculardan dolayı olumsuz etkilendik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı