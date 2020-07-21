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Hüseyin Eroğlu: "Herkesin deneyip daha fazla borçlandığı bir sistemde..."

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolun ekonomik dengesinin bozulduğunu, oyuncu yetiştirmenin her zamankinden daha büyük değer kazanmaya başladığını belirtti.

Hüseyin Eroğlu:
21.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:30

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolun ekonomik dengesinin bozulduğunu, oyuncu yetiştirmenin her zamankinden daha büyük değer kazanmaya başladığını belirtti.

Gelir-gider dengesi arasında uçurum olan bir yapıyı ayakta tutmanın tek formülünün öz kaynak sistemi olduğunu kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sekiz yıl önce hayata geçirdiğimiz öz kaynak sistemi bizim en büyük gücümüz ve geleceğimizin teminatıdır. Hedefimiz Avrupa'nın beş büyük ligine oyuncu göndermek. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile ilk adımı attık. Berke Özer, Barış Alıcı, Erce Kardeşler, Ozan Can Oruç, Alican Özfesli, Muhammet Taha Tepe ve Yusuf Acer'i Süper Lig'e gönderdik. Sadece sekiz yıllık bir sürede geldiğimiz nokta, gerçek anlamda bir başarıdır. Çok değil bir iki sezon sonra Avrupa'nın beş büyük liginde Altınordu armasını ve ülkemizi gururla temsil eden oyuncularımız olacak."

- "Herkesin daha fazla borçlandığı bir sistemde ısrar etmemek gerekir"

Hüseyin Eroğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle kulüplerin gelirlerinin azaldığını ve omuzlarındaki yükün arttığını, futbolun en büyük gelir kaynağının oyuncu satış geliri olmasına rağmen Türk futbolunun en büyük gider kalemini transferin oluşturduğunu söyledi.

Birçok takımın Süper Lig'e çıkıp borçlarını temizlemeyi düşündüğünü aktaran Eroğlu, "Oysa bu formülle Süper Lig'e yükselen birçok kulüp bugün artık amatör kümede. Herkesin deneyip daha fazla borçlandığı bir sistemde ısrar etmemek gerekir." dedi.

Eroğlu, her kulübün 2 yabancıya ödediği para ile akademisin temellerini atabileceğini belirterek, "Koronavirüs salgını, artan ekonomik yük, azalan gelirler, artan giderler, TFF'nin hayata geçirmeye çalıştığı yabancı kısıtlaması ve finansal fair-play, artık herkesi kaçınılmaz bir sona, yani öz kaynak sistemine doğru yönlendiriyor." diye konuştu.

Altınordu'nun 2019-2020 sezonunda kulüp kriterleri açısından başarılı olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"16 yaşında forma verdiğimiz Ravil Tagir, bugün Avrupa'nın en değerli genç oyuncuları arasında. Ligin en genç golcüsü Burak İnce için çok sayıda teklif alıyoruz. ALFA patentli diğer gençlerimiz de büyük ihtimalle transfer olacaklar. 18 takımın 15'inin başarısız olarak nitelendirildiği bir yapıda bana göre tek ve gerçek başarı kalıcı eserler bırakmaktır."

Kaynak: Hürriyet

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