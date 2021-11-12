ALTINORDU, ORDU (DHA) - "Burak'ın bizi Bundesliga'da çok iyi bir şekilde temsil edeceğini düşünüyorum"

"Yarışırken yetiştirmek önemli bir nokta"

Mustafa AKIN/ - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Hedefim Avrupa'da teknik direktörlük yapmak özellikle Bundesliga benim için önemli" dedi.

Hüseyin Eroğlu, kariyeri hakkında ise şunları dile getirdi: "Süper Lig'de çalışma hedefim var tabii ki ama asıl hedefimiz Altınordu ile Süper Lig'de çalışmak. Geçen sene buna çok yaklaştık ama gerçekleşmedi. Önümüzdeki süreçte yine hedeflerimiz de Altınordu ile tabii ki yukarı doğru çıkmak var ama 2 sene sonra zaten kontratım sonlanıyor. Ondan sonraki süreçte hedefim Avrupa'da teknik direktörlük yapmak özellikle Bundesliga benim için önemli ama bunun dışında Süper Lig'de tabii ki iyi takımlar var gelecek anlamında A Milli Takım hedeflerimiz var. Böyle hedeflere ulaşmak için çok çalışmak ve gelişmek gerekiyor, biz de bunu en iyi şekilde yapıyoruz."