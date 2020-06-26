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Hüseyin Eroğlu: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"- Serkan Özbalta: "Play-off şansımızı son...

- Hüseyin Eroğlu: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" Serkan Özbalta: "Play-off şansımızı son maça kadar zorlayacağız" TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu'nun sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

26.06.2020 23:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:48

- Hüseyin Eroğlu: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Serkan Özbalta: "Play-off şansımızı son maça kadar zorlayacağız"

İZMİR - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu'nun sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söylerken, Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, üst üste oynadıkları iki maçı da kazandıklarını belirterek, "Play off şansımızı son maça kadar zorlayacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. İlk yarının son dakikasında yediği golle devre arasına 1-0 mağlup giren Altınordu, ikinci yarının uzatma dakikalarında beraberliği yakalasa da attığı golün hemen ardından kalesinde bir kez daha gol görerek maçı 2-1'lik skorla mağlup tamamladı. Maçın ardından iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Hüseyin Eroğlu: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçtan önce planlarını kazanma üzerine yaptıklarını ve ilk yarıda da üstün bir oyun sergilediklerini ancak ilk yarının son dakikasında dengesiz yakalandıkları bir pozisyon sonrasında golü yediklerini söyledi. Eroğlu, devre arasına mağlup girmenin kolay bir psikoloji olmadığını söyleyerek, Çünkü karşımızda birlikte oynayan, oyunu daraltan ve iyi savunma yapan bir takıma takım vardı. Maçı çevirme adına oyun müdahalelerimizi yaptık. Oyunu rakip alana yıktık. Topa sahip olduğumuz bölümlerde rakip kaleci çok başarılıydı. Son ana kadar oyunun içindeydik, gol atacağımıza inancımız vardı. 90+5. dakikada da golü bulduk. Mağlupken beraberliği bulmak bizim için moral verici bir skor olacaktı. Uzatmada beraberlik golünü bulmamıza rağmen acemice bir hatayla mağlup olduk. üzüntülüyüz. Bize yakışmayan bir goldü. Maç bitmek üzereyken 90+5'te atıp 10 saniye sonra gol yemek kötüydü. Oyuncularım çok iyi mücadele verdiler ama hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Serkan Özbalta: "Play-off şansımızı son maça kadar zorlayacağız"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin son haftalarında play-off şanslarının devam ettiğini ve üst sıralardaki takımların puan kaybetmesini beklediklerini söyledi. Özbalta, ligin tekrar başlamasından sonra oynadıkları iki maçı da kazandıklarını belirterek maçı değerlendirdi. Özbalta sözlerini şöyle sürdürdü: "Her iki takımda akıcı bir oyun sergiledi. Ekranları başındaki taraftarın sıkılarak değil de biraz daha zevk almasını istedik. İkinci yarıda Altınordu'nun üzerimizde baskısı oldu. Bu baskıya karşı hızlı çıkışlar yaparak net pozisyonlar bulduk. Fakat onlardan netice alamadık. Maalesef Altınordu kalecisinin yaptığı hata sonucunda galip geldik. Umarım hiçbir kaleci bir daha hata yapmaz. Play-off için önümüzde çok takım var. Play-off şansımızı son maça kadar zorlayacağız"

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Hüseyin Eroğlu: 'Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık'- Serkan Özbalta: 'Play-off şansımızı son...

Kaynak: İHA

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