HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hüseyin Eroğlu: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu'nun sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

Hüseyin Eroğlu:
26.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:00

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu'nun sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söylerken, Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, üst üste oynadıkları iki maçı da kazandıklarını belirterek, "Play off şansımızı son maça kadar zorlayacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. İlk yarının son dakikasında yediği golle devre arasına 1-0 mağlup giren Altınordu, ikinci yarının uzatma dakikalarında beraberliği yakalasa da attığı golün hemen ardından kalesinde bir kez daha gol görerek maçı 2-1'lik skorla mağlup tamamladı. Maçın ardından iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Hüseyin Eroğlu: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçtan önce planlarını kazanma üzerine yaptıklarını ve ilk yarıda da üstün bir oyun sergilediklerini ancak ilk yarının son dakikasında dengesiz yakalandıkları bir pozisyon sonrasında golü yediklerini söyledi. Eroğlu, devre arasına mağlup girmenin kolay bir psikoloji olmadığını söyleyerek, Çünkü karşımızda birlikte oynayan, oyunu daraltan ve iyi savunma yapan bir takıma takım vardı. Maçı çevirme adına oyun müdahalelerimizi yaptık. Oyunu rakip alana yıktık. Topa sahip olduğumuz bölümlerde rakip kaleci çok başarılıydı. Son ana kadar oyunun içindeydik, gol atacağımıza inancımız vardı. 90+5. dakikada da golü bulduk. Mağlupken beraberliği bulmak bizim için moral verici bir skor olacaktı. Uzatmada beraberlik golünü bulmamıza rağmen acemice bir hatayla mağlup olduk. üzüntülüyüz. Bize yakışmayan bir goldü. Maç bitmek üzereyken 90+5'te atıp 10 saniye sonra gol yemek kötüydü. Oyuncularım çok iyi mücadele verdiler ama hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Serkan Özbalta: "Play-off şansımızı son maça kadar zorlayacağız"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin son haftalarında play-off şanslarının devam ettiğini ve üst sıralardaki takımların puan kaybetmesini beklediklerini söyledi. Özbalta, ligin tekrar başlamasından sonra oynadıkları iki maçı da kazandıklarını belirterek maçı değerlendirdi. Özbalta sözlerini şöyle sürdürdü: "Her iki takımda akıcı bir oyun sergiledi. Ekranları başındaki taraftarın sıkılarak değil de biraz daha zevk almasını istedik. İkinci yarıda Altınordu'nun üzerimizde baskısı oldu. Bu baskıya karşı hızlı çıkışlar yaparak net pozisyonlar bulduk. Fakat onlardan netice alamadık. Maalesef Altınordu kalecisinin yaptığı hata sonucunda galip geldik. Umarım hiçbir kaleci bir daha hata yapmaz. Play-off için önümüzde çok takım var. Play-off şansımızı son maça kadar zorlayacağız" - İZMİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Spor
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Spor
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Spor
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı Spor
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Spor
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Spor
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Adnan Menderes Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Şeyma Subaşı Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Hüseyin Eroğlu: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 23:26:25. #1.15#
title