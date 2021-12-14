ALTINORDU, ORDU (İHA) - - Hüseyin Eroğlu : "Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz"

"Devre arasında en az 3 oyuncu kadromuza katmayı düşünüyoruz"

İZMİR - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, güçlü bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Eroğlu, devre arasında savunma, orta daha ve forvet hattına en az 3 transfer yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu, "Son haftalarda oyun anlamında gelişiyorduk. Rakibin gücünü biliyorduk. Maça çok iyi bir giriş yaptık. 2-3 0 olacakken 2 gol yedik. 2-0 geriden sonra pes etmedik. Topa sahip olduğumuz bölümde ceza sahasına girmeye çalıştık. 45te kazandığımız penaltı bizim maça tutunmamızı sağladı. Çok inançlıydık. İkinci yarıda baskılı oynadığımız ve üretken olduğumuz bölümler vardı. Risk aldığımız bölümlerde Ali Emre'nin kurtarışları bizi ayakta tuttu. Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz. Son iki maçımız var ilk yarıda. Belki 2000'in altında 4-5 oyuncumuz var. Burak İnce'ye de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Burak bugün son maçını oynadı ve iyi de oynadı. Onu Bundesliga'ya gönderdiğimiz için mutluyuz. Bence Türkiye için çok iyi bir haber bu. 15 yaşında Burak'a inanıp oynattığımda belki o da buna inanmıyordu ama doğru zamanda onu oynattık. Burak'ın önümüzdeki süreçte başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Devre arasında 3 transfer yapılacak

Devre arası transfer dönemi hakkında da konuşan Hüseyin Eroğlu, "Devre arasında en az 3 oyuncu kadromuza katmayı düşünüyoruz. Devre arasında oyuncu bulmak kolay değil belki ama bize uyum sağlayacak ve gelişimini devem ettirecek oyuncu transfer edeceğiz. Savunma, orta saha ve forvet transferi yapmayı düşünüyoruz. Biz doğru transfer hamleleri yapıp takımımıza güç katacak oyuncu alıp yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.