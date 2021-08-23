Hüseyin Eroğlu: "Fiziksel olarak yıprandık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hüseyin Eroğlu: "Fiziksel olarak yıprandık"

Hüseyin Eroğlu: 'Fiziksel olarak yıprandık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınordu'nun Tuzlaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, fiziksel olarak yıprandıklarını söylerken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise maçı hak ettiklerini ifade etti.

Altınordu'nun Tuzlaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, fiziksel olarak yıprandıklarını söylerken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise maçı hak ettiklerini ifade etti.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakiplerinin fiziksel anlamda kuvvetli olduğunu söyledi.

İlk yarıda rüzgara karşı oynadıklarını ve rakiplerinin bunun avantajıyla ilk devreyi 3-1 önde tamamladığını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu: "İkinci yarıda skoru çevirmeye çalışsak da yanaşamadık. Devre arasına 2-1 girseydik daha avantajlı olabilirdi. Fiziksel olarak yıprandık ama bu mazeret değil. Kazanarak ilerlemek futbolumuzu olumlu yönde etkileyecekti ama mağlup olduk. Oyunun geneline baktığımızda pes etmeyen bir görüntü sergiledik. İkinci yarıda baskılı bir oyun vardı ama pozisyonları sonuçlandıramadık. Müsabakaya 8 akademi patentli oyuncumuzla başladık. Üzgünüz ama oyuncularımı ortaya koyduğu futboldan ve pes etmemelerinden dolayı tebrik ettim."

"Daha iyi bir konuma geliriz"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise maçı hak ettiklerini, geçen haftaki oyunu sergileyememelerine rağmen çok pozisyon ürettiklerini söyledi. Altınordu'nun genç isimlerden kurulu koşan bir takım olduğunu belirten Tütüneker, "Altınordu'yu da tebrik ediyorum. Bu gençlerle bu performanslarından dolayı takdir etmek lazım. Biz sezona çok geç girdik. Zamana ihtiyacımız var taşların yerine oturması için. Boluspor maçından sonra 2 hafta ara var, ondan sonra daha iyi bir konuma geliriz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Kaan Yıldırım Davut Güloğlu Fahriye Evcen
Spor Marcao Gervinho Mert Günok Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hüseyin Eroğlu: "Fiziksel olarak yıprandık" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:23:35. #1.14#

title