Hüseyin Eroğlu: "Fiziksel olarak yıprandık"

Altınordu'nun Tuzlaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, fiziksel olarak yıprandıklarını söylerken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise maçı hak ettiklerini ifade etti.

Altınordu'nun Tuzlaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, fiziksel olarak yıprandıklarını söylerken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise maçı hak ettiklerini ifade etti.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, rakiplerinin fiziksel anlamda kuvvetli olduğunu söyledi.

İlk yarıda rüzgara karşı oynadıklarını ve rakiplerinin bunun avantajıyla ilk devreyi 3-1 önde tamamladığını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu: "İkinci yarıda skoru çevirmeye çalışsak da yanaşamadık. Devre arasına 2-1 girseydik daha avantajlı olabilirdi. Fiziksel olarak yıprandık ama bu mazeret değil. Kazanarak ilerlemek futbolumuzu olumlu yönde etkileyecekti ama mağlup olduk. Oyunun geneline baktığımızda pes etmeyen bir görüntü sergiledik. İkinci yarıda baskılı bir oyun vardı ama pozisyonları sonuçlandıramadık. Müsabakaya 8 akademi patentli oyuncumuzla başladık. Üzgünüz ama oyuncularımı ortaya koyduğu futboldan ve pes etmemelerinden dolayı tebrik ettim."

"Daha iyi bir konuma geliriz"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise maçı hak ettiklerini, geçen haftaki oyunu sergileyememelerine rağmen çok pozisyon ürettiklerini söyledi. Altınordu'nun genç isimlerden kurulu koşan bir takım olduğunu belirten Tütüneker, "Altınordu'yu da tebrik ediyorum. Bu gençlerle bu performanslarından dolayı takdir etmek lazım. Biz sezona çok geç girdik. Zamana ihtiyacımız var taşların yerine oturması için. Boluspor maçından sonra 2 hafta ara var, ondan sonra daha iyi bir konuma geliriz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı