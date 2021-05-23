Hüseyin Eroğlu: "Finale 2 İzmir takımı kaldı"

2 berabere kalarak TFF 1. Lig Play-Off final turuna kalan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, finale 2 İzmir takımının kaldığını ve Süper Lig için keyifli bir mücadele olacağını söyledi.

2 berabere kalarak TFF 1. Lig Play-Off final turuna kalan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, finale 2 İzmir takımının kaldığını ve Süper Lig için keyifli bir mücadele olacağını söyledi.

Altınordu, Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak TFF 1. Lig Play-Off final müsabakasında Altay'ın rakibi oldu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Finale çıktıkları için mutlu olduklarını dile getiren Eroğlu, "Play-off'a kaldıktan sonra rakibimiz Samsunspor oldu. Favori Samsunspor'du. 2 ayaklı maçlarda ilk maçta özellikle iyi oynadık. Samsunspor'a alan bırakmadan, ilk maçı 1-0 ile geçtik. Penaltıdan yararlansalar olay farklı olabilirdi. Avantajla geldiğimiz 2. maçta daha kontratak oyuncuları tercih ettik. Atacağımız 1 gol bize avantaj sağlayacaktı. Bunu da başardık. Golü bulunca da takım savunmasını gömülü yapmaya çalıştık. 2. yarı zor geçeceğini anladık. Rakibe topu vererek oynamaya çalıştık. Geçiş ve rakip arkasına atılan toplarla pozisyon bulmaya çalıştık. VAR'dan gelen penaltı sonrası durum 1-1 oldu. Daha sonrasında 2-1 geri düştük. Son dakika golü bularak 2-2 maçı tamamladık. Finale kaldığımız için mutluyuz. Onlar da Süper Lig'i hak ediyor. İnşallah seneye bunu başarırlar. Finale 2 İzmir takımı kaldı. Keyifli bir mücadele olacak. Süper Lig'e çıkarsak da mantalitemiz aynı olacak. Şu anda 10 milyon TL'lik bir takımız. Süper Lig'e çıkarsak da yabancı oyuncu almadan mücadelemize devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı