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Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe, Altınordu, Spor

Hüseyin Eroğlu: "Fenerbahçe'yi neden çalıştırmayayım"

"Futbolcum zirvedeki takımlarda oynuyorsa, onları yetiştiren bizler niye o takımları çalıştırmayalım? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da hatta çıtayı daha da yükseltip Avrupa'da çalışmayı hedefliyorum.

08.04.2020 08:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:53
Hüseyin Eroğlu: 'Fenerbahçe'yi neden çalıştırmayayım'

"Futbolcum zirvedeki takımlarda oynuyorsa, onları yetiştiren bizler niye o takımları çalıştırmayalım? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da hatta çıtayı daha da yükseltip Avrupa'da çalışmayı hedefliyorum. En altan adım adım geldik. Başarımızda tesadüf yok."

Ersun Yanal'ın istifasının ardından henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu sarı lacivertlilerin kendisine olan ilgisi hakkında ne düşünüyor? Türkiye'nin futbolcu fabrikası Altınordu'da Eroğlu'nun yetiştirdiği onlarca futbolcu liglerimizde top koşturuyor. Cengiz Ünder de Çağlar Söyüncü de onun tedrisatından geçen oyunculardan. Hürriyet olarak herkesin merak ettiği soruları yönelttik, Hüseyin Eroğlu da tüm içtenliğiyle yanıt verdi.

Bir yere talip değiliz ancak en önemli görevlere hazırız

Ersun Yanal'ın istifasının ardından adınız sık sık Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Böyle bir teklif gelirse düşünceniz ne olur?

Sadece ben değil tüm Türk antrenörleri elbette ki Fenerbahçe'de çalışmak ister. Neden olmasın ki? Futbolda bu tür söylentiler de transferler de hep vardır. Benim futbolcum zirvedeki takımlarda oynuyorsa, onları yetiştiren bizler niye o takımları çalıştırmayalım? Gençliğimde 12 yıl profesyonel futbol oynadım, Yüksek okul mezunuyum, iyi derecede Almanca, orta derecede İngilizce biliyorum, 8 yılı A takım hocalığı olmak üzere 13 yıldır Atınordu'da görev yapıyorum, 8 kişilik ekibimin hepsi üniversite mezunu. Bir yere talip değiliz ama her zaman en önemli görevlere hazırız.

Görev alacaksam bu ancak teknik direktörlük olur

Bir teknik adam olarak kendinizde gördüğünüz potansiyeli anlatır mısınız?

Son yıllarda 5-6 kez Süper Lig takımlarından teklifler aldım. Ancak ideallerimi gerçekleştirebileceğim ortamı görmeyince Kabul etmedim. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da hatta çıtayı daha da yükseltip Avrupa'da çalışmayı hedefliyorum. Kendimde her takımı çalıştıracak potansiyeli görüyorum. Hatta Şenol Güneş hocamdan sonra niçin Milli Takım'ın başında olmayayım? Tekrar ediyorum; oyuncularımız oralarda oynuyorsa biz de oraları çalıştırabiliriz. Biz buralara yıllarca dolu dolu çalışarak, emek harcayarak, en alttan adım adım yukarı çıkarak geldik. Başarımızda tesadüf yok, tesadüfe yer de yok. · Büyük bir takıma altyapı kurup orada çalıştırır mısınız? BEN bir teknik direktörüm. Bir göreve geleceksem bu ancak teknik direktörlük olur. Ama zaten görevi altyapıyla koordineli, iç içe düşünen bir takımsa kabul ederim. Aynı Altınordu gibi çalışacaksam 'Evet' derim.

F.BAHÇE'YE %10 BÜTÇE YETER

Fenerbahçe, Altınordu gibi bir altyapı vahası kurmayı başarabilir mi?

Elbette kurar, niye kuramasın? Hem de üste harcadığının %10'u bütçeyle. Zaten yetiştirdiği birçok genç oyuncusu bugün alt liglerde. Ama maalesef hiçbirisi A takımda oynamadan gitti. Gençlere güvenmek gerek. En çarpıcı örnek ozan Kabak. Fatih Terim onu Şampiyonlar Ligi'nde oynattı. Bu çocuk hata yapmadı mı? Yaptı. Peki sonuç ne oldu? İki taraf da kazandı. Her yıl A takıma böyle 1 oyuncu bile versen bütçede büyük rahatlama sağlarsın. F.Bahçe doğru bir scout ekibi ile tüm Türkiye'yi, Avrupalı Türkler'i tararsa, alt ve üst yapıya koordineli çalışacak doğru antrenör getirir, maddi-manevi destek verirse meyvelerini 3-5 yılda toplar.

GENÇLERLE ŞAMPİYON OLUNUR

Hem gençlerle oynamak hem şampiyonluğa oynamak Mümkün. Kulüp hem yarışmacı hem düşük maliyeti olabilir. Zaten başka çare de yok. Mühim olan kendi yıldızını yaratmak. Ben Cengiz'e 16, Çağlar'a 17,5 yaşında A takım formasını verdim. Hata yapmadılar mı? Yaptılar. Milyon Euro'luk oyuncular hata yapmıyor mu? Biri yarın gidiyor, öteki senin evladın.

BATUHAN BİZDE ÇOK FARKLI BİR YERDE OLURDU

Yetenekli futbolcular sokak aralarından çıkardı. Şimdi o alanlar kalmadı. Şimdi yeteneği az olsa da sisteme bağlı oyuncular onların yerini aldı. Eskiden çocuklar evden kaçıp top oynardı, şimdi apartmanlarda büyüyen, babasın arabasıyla idmana getirdiği bir nesil var. Çalışan, disiplinli, kendini geliştiren, uyumlu, kendine bakan çocuk öne çıkıp yetenekliyi geçebiliyor. Çok yeteneklilerde hız, hırs ve mental eksiklik az olabiliyor. Mesela Muhammet Demirci ve Batuhan Karadeniz 1617 yaşlarında üst düzey görülüyordu. Çok yetenekli futbolcu olmalarına rağmen bence hedefe varamadılar. İkisi de bizde olsaydı daha farklı bir noktada olabilirlerdi.

 

TALİP OLAN KULÜP BENİ BAŞKANDAN İSTEMELİ

Ben başkanımız Seyit Mehmet Özkan'la 13 yıldır birlikte çalışıyorum. Kendisi benim için bazen ağabey, bazen baba, bazen başkan gibidir. Dolayısıyla beni isteyen gelip başkanımdan istemeli. Onun rızası benim için çok kıymetli.

VİRÜS TÜRK FUTBOLUNA YARAYACAK

Koronavirüs salgını sonrası Türk futbolu değişecek mi, sonraki süreçte neler yaşanacak?

Kulüplerin zaten maddi olarak sıkıntıları vardı, koronavirüs salgınından sonra bu sıkıntılar katlanır. Süper Lig'de 8-10 Altınordu olur bence. Yani virüs Türk futboluna yarayacak. Deniz bitti, altyapılara yönelmek, yurt içinde ve yurt dışındaki gençleri taramaktan başka çıkış yok.

TRAbZONSPOR GELEN YASAKLA ÇIKIŞA GEÇTi

Trabzon altyapısından bu kadar başarılı genç çıkmasına ne diyorsunuz?

Trabzon transfer yasağından abat oldu (Rahata kavuştu). Zaten dört büyüklerde yasak olmadıkça gençler forma bulamaz. Fırsat verilince, güven duyulunca Türk oyuncusu neler yaptığını defalarca kanıtlandı. Biz 15 yaşındaki Burak İnce'yi, 16 yaşında Ravil Tagir'i oynatıyoruz. Onlar da oynatacak, 1-2 maç kaybedecek ama oyuncu kazanacak.

iLKOKUL 1'DEN BAŞLIYORUZ

Altınordu'yu Süper Lig'e çıkartmayı çok istedim olmadı. Çünkü her yıl kadromuzdan 7-8 futbolcu satıyoruz, bu da her yıl ilkokul 1'den başlamak demek. Play-Off'u 5 kez averajla kaçırdık.

Ravil Tagir 17. yaşına önceki gün girerken Eroğlu genç futbolcuyu bu sezon 28 lig maçında 25'i 11'de 26 kez görev verdi. 47 yaşındaki teknik adam 13 yıllık antrenör-teknik adamlık kariyerinde elinden 500-600 arası genç futbolcu geçtiğini ifade ederken "Bunun yüzde 60'ı altyapı kaynaklıdır" dedi.

Hüseyin Eroğlu: 'Fenerbahçe'yi neden çalıştırmayayım'
Kaynak: Hürriyet

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Hüseyin Eroğlu: "Fenerbahçe'yi neden çalıştırmayayım"
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