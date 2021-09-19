Hüseyin Eroğlu: "Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, eksik kalmalarına rağmen çok güzel bir hikayeyle galibiyete ulaştıklarını belirterek, "Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu" dedi.

TFF 1. Lig'in 6. Hafta maçında Altınordu, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, mücadeleyi değerlendirdi.

"Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu"

Hüseyin Eroğlu, "Yedinci günde her takımın olduğu gibi bizim de üçüncü maçımızdı. Lige iyi başlayamamıştık. Kazanmamız gereken bir maçtı ve çok kısa bir süre olmasına rağmen iyi hazırlandık. Maça çok iyi başlangıç yaptık. Belki 15 dakikada 3-0, 4-0'ı yakalayacağımız pozisyonlar vardı. Bir türlü atamadık. İyi giderken eksik kaldık. Ben kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Eksik kalınca sistem anlamında hemen 5-3-1'e döndük. Önce kendi alanımızda savunmaya başladık. Rakip topla çok oynadık ama pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Biz alanları iyi kapattık. Çizgiden çıkardığımız ancak gol verilen pozisyonun da gol olmadığını düşünüyorum. Yardımcı hakem golü vermedi, itirazdan sonra golü verdi. Oyuncularımın da ister istemez öfkeleri daha da arttı. Soyunma odamızda oyuncularımızın maçı alacağı inancını gördük. İkinci yarıda orta sahamızı geri aldık ve savunma üçlümüzü değiştirdik. Rakibin düşeceğini biliyorduk ve kaptıktan sonra geçiş hücumuyla gol planlamıştık ve çok erken golü bulduk. Rakibin alanlarını iyi kapattık. İkinci yarıda bir tane pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Berabere bitse üzüleceğimiz bir maçtı. Çok güzel bir hikayeyle sonlandırmamız gereken bir maçtı. Nitekim son dakikada bulduğumuz golle mutlu sonla biten bir maç oldu. Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu. Oyuncularımız tebrik ediyorum, hepsine sarıldım. Hakemlere çok yorum yapmak istemiyorum ama tamamıyla bizim aleyhimize birçok düdük çalındı. Maçın hikayesi daha farklı olabilirdi ama çok güzel sonuçlandı. Bu galibiyetle üçlü periyotu bitirdik, çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri