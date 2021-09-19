Hüseyin Eroğlu: 'Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hüseyin Eroğlu: "Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hüseyin Eroğlu:

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, eksik kalmalarına rağmen çok güzel bir hikayeyle galibiyete ulaştıklarını belirterek, "Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu" dedi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, eksik kalmalarına rağmen çok güzel bir hikayeyle galibiyete ulaştıklarını belirterek, "Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu" dedi.

TFF 1. Lig'in 6. Hafta maçında Altınordu, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, mücadeleyi değerlendirdi.

"Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu"

Hüseyin Eroğlu, "Yedinci günde her takımın olduğu gibi bizim de üçüncü maçımızdı. Lige iyi başlayamamıştık. Kazanmamız gereken bir maçtı ve çok kısa bir süre olmasına rağmen iyi hazırlandık. Maça çok iyi başlangıç yaptık. Belki 15 dakikada 3-0, 4-0'ı yakalayacağımız pozisyonlar vardı. Bir türlü atamadık. İyi giderken eksik kaldık. Ben kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Eksik kalınca sistem anlamında hemen 5-3-1'e döndük. Önce kendi alanımızda savunmaya başladık. Rakip topla çok oynadık ama pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Biz alanları iyi kapattık. Çizgiden çıkardığımız ancak gol verilen pozisyonun da gol olmadığını düşünüyorum. Yardımcı hakem golü vermedi, itirazdan sonra golü verdi. Oyuncularımın da ister istemez öfkeleri daha da arttı. Soyunma odamızda oyuncularımızın maçı alacağı inancını gördük. İkinci yarıda orta sahamızı geri aldık ve savunma üçlümüzü değiştirdik. Rakibin düşeceğini biliyorduk ve kaptıktan sonra geçiş hücumuyla gol planlamıştık ve çok erken golü bulduk. Rakibin alanlarını iyi kapattık. İkinci yarıda bir tane pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Berabere bitse üzüleceğimiz bir maçtı. Çok güzel bir hikayeyle sonlandırmamız gereken bir maçtı. Nitekim son dakikada bulduğumuz golle mutlu sonla biten bir maç oldu. Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu. Oyuncularımız tebrik ediyorum, hepsine sarıldım. Hakemlere çok yorum yapmak istemiyorum ama tamamıyla bizim aleyhimize birçok düdük çalındı. Maçın hikayesi daha farklı olabilirdi ama çok güzel sonuçlandı. Bu galibiyetle üçlü periyotu bitirdik, çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

 Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı

Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Cristiano Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hüseyin Eroğlu: 'Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet oldu' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 22:23:51. #1.17#