Hüseyin Eroğlu: "Bu skorun bize çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum"

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sahalarında 2-1 kazandıkları Mke Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada 5 haftadır kazanamadıklarını hatırlatarak, "Son haftalara girilirken bu skorun bize oyun anlamında çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, mücadeleyi değerlendirdi.

Eroğlu, "Uzun bir süredir kazanamıyorduk. Bu maç çok önemliydi. Ankaragücü kadro kalitesi iyi olan bir takımdı ama bizim de bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. İlk yarıda topa sahip olarak istediğimiz organizasyonları yapabildik. Sadece ilk yarının başının biraz geriye rastlanınca rakibimiz topla oynadı. Devreye girdiğimizde oyuncularıma çok iyi mücadele ettiğimizi ve bunu devam ettirip skorun lehimize döneceğini söyledim. İkinci yarıda oyuna hakim olduğumuz bölümde de golü bulduk. 1-0'dan sonra kazandığımız topları iyi kullanabilseydik skoru artırabilirdik. Skoru koruma psikolojisiyle geriye yaslandık. 1-1'den sonra reaksiyonumuz iyi oldu ve tekrar öne geçtik. 2-1'den sonra topa sahip olduğumuz bölüm özgüven kazanmak ve rakibin direncini kırmak için önemliydi. Son dakikalarda defansımızı beşledik. Topun rakipte olduğu dakikalardı. Haftalardır kazanamamızın verdiği özgüvensizlik bizi geriye yaslandırdı. Maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldık. Son haftalara girilirken bu skorun bize oyun anlamında çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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