Hüseyin Eroğlu: "Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik"
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Hüseyin Eroğlu: "Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Hüseyin Eroğlu: "Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Belki yarışı sonuçlandıramadık ama sonuçta yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik" dedi.

- Hüseyin Eroğlu: "Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik"

İSTANBUL - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Belki yarışı sonuçlandıramadık ama sonuçta yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik" dedi.

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı ile Altay'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu ana gelene kadar güzel bir sezon geçirdik. Hem yetiştiricilik hem de yarışmak, dev bütçeli takımlar arasında finale gelmemiz güzel bir şey. İlk yarı kaçırdığımı golü sonuçlandırsaydık, en azından skor avantajını yakalasaydık bizim için daha farklı devam edebilirdi. İkinci yarı topa sahip olmamız gerekirken, yapamadık. Rakibe maçın bitimine doğru 1-2 pozisyon verdik. Son bölümde İster istemez kadromuzun derinliği çok yoktu ve aynı oyuncularla devam etmek zorundaydık. Atanın kazanacağı maç görüntüsündeydi. Biz hata yaptık, onlar attılar. Onlar kazandılar. Bu anlamda üzgünüz. İzmir'in diğer kulübü Altay şampiyon oldu. Onları tebrik ederim. Final farklı hikayelerin olduğu maçlar. Üzgünüz ama sezonu değerlendirdiğimizde aslında kimsenin buralara geleceğimizi tahmin etmediği bir sezon yaşandık. Birçok oyuncumuz sezon başında tanınmıyordu. Şu an hepsi tanınıyorlar. Bizim için mutluluk verici. Belki yarışı sonuçlandıramadık ama sonuçta yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik" diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu: 'Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik'
Hüseyin Eroğlu: 'Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik'
Hüseyin Eroğlu: 'Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik'
Hüseyin Eroğlu: 'Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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Hüseyin Eroğlu: "Belki yarışı sonuçlandıramadık ama yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik" - Haberler Spor
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