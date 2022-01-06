Hüseyin Eroğlu: Altınordu'da hedefler bitmez

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son 5 haftasında yakaladığı çıkışı ikinci devrede sürdürmek isteyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, " Altınordu'da hedefler hiçbir zaman bitmez. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil biz kendi oyun planımızı yansıtıp maçımızı kazanmayı hedefliyoruz. Alınan başarılı sonuçlar takımdaki genç oyuncularımızın özgüvenini de arttırdı. İkinci yarı hedefimiz yukarı tırmanmak ve güzel oyunumuzu sahaya yansıtmaktır" dedi.

Geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrodan 11 oyuncunun takımdan ayrıldığını hatırlatan Eroğlu, "İlk yarı beklediğimiz gibi geçmedi. Sezona gençlerimizle başladık. 17-18 yaşındaki oyuncularla lige başlamak hiç kolay değil. Rakiplerin bütçesi belli, çoğu takımın hücum bölgesinde yabancılar oynuyor. 10 yıldır Altınordu'nun başındayım. Her yıl yeniden kurulan ve çoğunluğu kendi bünyemizden yetişen sporcularla mücadele ediyoruz. Çaylaklık dönemlerini bizde geçiriyorlar" diye konuştu.