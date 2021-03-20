Hüseyin Eroğlu: "3 puandan fazlası"
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Hüseyin Eroğlu: "3 puandan fazlası"

20.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:39
Hüseyin Eroğlu:

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, galibiyetin 3 puandan fazlası olduğunu söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, galibiyetin 3 puandan fazlası olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarının ilk maçın dışında 8 haftadır gerçekten iyi bir ivme yakaladık. Kazanma alışkanlığı, oyunun gücünün sahaya yansıtılması, savunma anlamında bütün takımın disiplinli bir şekilde ortaya koyması ve skor üretmede de yansıttığımızda kazandığımız maçlar bizi play-off'un içerisinde tutuyor. İstanbulspor gibi bir takıma karşı burada hedefimiz rakibin pas oyununu engellemek ve formatın dışında çıkartmaktı. İlk yarı savunma anlamında bunu gerçekleştirebildik. Hücum anlamında çok etkili değildi. Üretken bir takım kimliğinde oynayamadık. İkinci yarı arka arkaya goller bulduk. 2-0 öne geçmek deplasmanda önemli. Bir an konsantrasyon ve sakatlıktan dolayı kalemizde golü gördük. Bana göre çıkmaması gerekiyordu. Ciddi bir sakatlık olmadığı yerde. 2-0'dan sonra savunmada kalmaya çalıştık. Kazandığımız toplarla hücum geçişleri hedefindeydik. Maç 2-1 kazandık. Bizi aslında 8 haftalık süreçte getirdiği nokta, oyunun gücü ve deplasmanda rakibine karşı aldığı üstünlük çok anlamlıydı. 3 puandan fazlası diye söyleyebilirim. Hem 3 puan hem öz güvenin artması, hem yukarıya doğru bir adım daha yaklaşılması. Hepsini söyleyebilirim. İstanbulspor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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