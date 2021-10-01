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Hüseyin Eroğlu: "3 puan çok önemli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hüseyin Eroğlu:

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1-0 kazandıkları Menemenspor derbisi sonrasında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kendi sahamızda üçüncü galibiyetimizi aldık, mutluyuz" dedi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1-0 kazandıkları Menemenspor derbisi sonrasında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kendi sahamızda üçüncü galibiyetimizi aldık, mutluyuz" dedi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, konuk ettiği Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu mücadeleyi değerlendirdi.

Eroğlu, "İki takım da kazanmak için çıkmıştı. Geçen hafta aldığımız son dakika mağlubiyetinin ardından bu maçın önemi çok büyüktü. Golü erken bulduk ve farkı artırma fırsatı yakalayabilirdik. Rakibi ön alanda karşılayıp oyun kurmasını engelleyip kazanacağımız toplarla hücum etmeyi amaçladık. Zaman zaman bunu yaptık ama bazen de son pası atamadık. İlk yarıda rüzgara karşı oynadığımız bölümde rakibin arka alanına top atamayınca farkı da artıramadık. Rakibimizde çok deneyimli bir santrfor (Pote) var. Onu da en iyi şekilde kullanmaya çalıştılar. Son bölüme kadar kaptırdığımız toplar rakibin de daha iştahlı gelmesinden dolayı pozisyonlar verdik. 3 puan çok önemli. Takım kurgusunu yeni oturtmaya başladık. Mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Kendi sahamızda üçüncü galibiyetimizi aldık, bu anlamda mutluyuz. Menemenspor'a da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR

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Haber: Hüseyin Eroğlu: '3 puan çok önemli' - Haberler Spor
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