Hüseyin Eroğlu: "1 puan bizim için önemli"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zirveye karşı oynayan bir takımla oynamak kolay değildi. 1 puan da bizim için önemli" dedi.

Altınordu, TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "3 gün önce kendi sahamızda kaybettiğimiz maçtan sonra önemli bir maçtı bizim için. Zirveye karşı oynayan bir takımla oynamak kolay değildi. Topa sahip olduğumuz ve oyun üstünlüğü kurduğumuz dakikalarda topun hakimiyeti bizdeydi. İlk yarı üstünlükte yakaladık zaten ama 1-1'den sonra rakip hızlı geldi. 1 puan bizim için önemli. Yetenekli ve skor gücü yüksek oyuncuları var. Son bölümlerde kalabalık savunmada kalarak rakip 1 veya 2 pozisyon buldu. Zorlu haftaların yaşandığı süreçte takımın moral ve motivasyonu açısından önemli bir maçtı. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı