Hüseyin Erdoğan bulundu mu? Müge Anlı'da kim bulundu? Müge Anlı'da aranan 25 yaşındaki Hüseyin Erdoğan nerede, ne oldu, kimdir?

Hüseyin Erdoğan bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 25 yaşındaki Hüseyin Erdoğan'a ne oldu, olayı nedir? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HÜSEYİN ERDOĞAN BULUNDU MU?

25 yaşında olan Hüseyin Erdoğan 19 Aralık Pazartesi günü İstanbul Bağcılar'da kayıplara karıştı. Erdoğan'ı aramak için ailesi stüdyoya başvurdu. Yaklaşık 2 saat sonra Hüseyin Erdoğan'ın Esenyurt'ta kaldığı belirlendi.

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