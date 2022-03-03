Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti! Ölüm Nedeni Açıklandı
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SON DAKİKA... Kolpaçino, Kutsal Damacana, Ezel, Acı Hayat ve Dünya Hali gibi projelerden tanıdığımız oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Elmalıpınar'ın ölüm nedeni belli oldu...
51 yaşındaki usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'danacı haber geldi.
Kolpaçino, Kutsal Damacana, Ezel, Acı Hayat ve Dünya Hali gibi projelerden tanıdığımız Hüseyin Elmalıpınar, Şişli'deki evinde kalp krizi geçirdi.
Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.
Şafak Sezer ölüm haberinin ardından bir paylaşım yaparak "Uğurlar olsun" dedi.
HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?
Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 51 yaşındaydı.
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen çok konuşuldu.
2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynadı. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra birçok dizi ve filmde rol aldı.
HÜSEYİN ELMALIPINAR FİLMOGRAFİ
Rol Aldığı Bazı Filmler
Kısmet
Hititler
Cumhuriyet (1998)
Salkım Hanımın Taneleri (1999)
Kayıp Cennet İnsanları (2004)
Gökten Düşen Hazine (1999)
Kutsal Damacana (2007)
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (2008)
Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (2008)
Çıngıraklı Top (2009)
Kanal-i-zasyon (2009)
Kolpaçino (2009)
Kutsal Damacana 3 Dracoola (2011)
Vay Başıma Gelenler (2013)
Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk (2014)
Gülcemal (2014)
Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (2015)
Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Bizim Semtin Çocukları (2018)
Rol Aldığı Bazı Dizi Filmler
Çiçek Taksi 1995
Deli Yürek 1998
Bizim Evin Halleri 2002
Çocuklar Duymasın - 2002
Hayat Bilgisi - 2003
Kurtlar Vadisi - 2003
Aşk Mahkumu - 2004
Cennet Mahallesi - 2004
Karım ve Annem - 2004
Melekler Adası - 2004
Size Baba Diyebilirmiyim - 2004
Şubat Soğuğu- 2004
Yabancı Damat- 2004
Acı Hayat -2007
Alanya Almanya- 2005
Bendeniz Aysel- 2005
Kod Adı - 2006
Arka Sokaklar- 2006
Kollama - 2008
Gece Gündüz -2009
Ezel - 2011
Yolunda A.Ş: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan) - 2012 (İnternet dizisi)
Cesur Yürek (2016)
Bizim Hikaye - 2019
Dünya Hali - 2021