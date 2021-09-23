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Hüseyin Dede Türbesine ziyaretçi akını

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Güncel

Hüseyin Dede Türbesine ziyaretçi akını Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya mezrasında bulunan Hüseyin Dede (Bapir-i Kal) Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

BİTLİS (İHA) - Hüseyin Dede Türbesine ziyaretçi akını

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya mezrasında bulunan Hüseyin Dede (Bapir-i Kal) Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Halk arasında 'Bapir-i Kal' olarak bilinen, esas adı Hüseyin Dede olan ve soyu Hazreti Ebubekir'e dayandığı rivayet edilen zatın türbesi büyük ilgi görüyor. Takriben beş metre yükseklikte kayaya oyulmuş, basamaklı bir demir merdivenle çıkılabilen ve iki bölümden (ibadet yeri ve yatma yeri) oluşan çilehanenin de yer aldığı türbenin bulunduğu İncekaya mezrasını her gün yüzlerce insan ziyaret ediyor.

Her sene Hüseyin Dede Türbesini ziyaret ettiğini söyleyen Mehmet Emin Eralan, "Ziyaretlerimin sebeplerinden biri de eskiden çocuğum olmayınca bize tavsiye ettiler. Burada büyük bir zatın olduğunu söylediler. Biz de o söylenenlere nazaran geldik ve burayı ziyaret ettik. Sonrasında şükürler olsun 3 erkek çocuğum, 2 kız evladım dünyaya geldi. Herkese tavsiye ediyorum. Kendisi 1535'li yılların büyük zatlarından birisidir. İslam için bayağı bir mücadele etmiştir. Bütün insanlarımızın gelip ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Biz de sürekli gelmeye çalışıyoruz" dedi.

Fatma Eralan ise Dua etme için geldiklerini belirterek, "Hüseyin Dede Türbesi önemli bir yer ve ziyarete geldik. Dua ediyoruz ve namaz kılıyoruz. Hatta bazı çocuklarımıza nazar değdiği zaman buraya geliyoruz. Tüm sıkıntılarımızı böyle gidermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Dede Türbesine ziyaretçi akını

Hüseyin Dede Türbesine ziyaretçi akını

Hüseyin Dede Türbesine ziyaretçi akını

Hüseyin Dede Türbesine ziyaretçi akını
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Haber: Hüseyin Dede Türbesine ziyaretçi akını - Haberler
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