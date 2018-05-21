Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un Yardımcı Antrenörü Oldu

Trabzonspor Kulübü, eski oyuncusu Hüseyin Çimşir'i yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

TRABZONSPOR'UN YARDIMCI ANTRENÖRÜ OLDU

Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar devam ediyor. Bordo-Mavili yönetim kurulu ilk olarak yardımcı antrenörle anlaştı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRE RAPOR HAZIRLAYACAK

Trabzonspor'un, geçmişte teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yapan eski oyuncusu Hüseyin Çimşir ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Çimşir'in çalışmalara başladığı ve gelecek olan teknik adama bir rapor sunacağı belirtildi.