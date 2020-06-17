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Hüseyin Çimşir: "Sezon bittiği zamanda hedefimiz iki kulvarda da başarılı olmak"

- Hüseyin Çimşir: "Sezon bittiği zamanda hedefimiz iki kulvarda da başarılı olmak" Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi mağlup ederek finale çıktıkları maçın ardından, "Daha bir şey başarmış değiliz. 8 final maçımız var.

17.06.2020 00:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:59

- Hüseyin Çimşir: "Sezon bittiği zamanda hedefimiz iki kulvarda da başarılı olmak"

İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi mağlup ederek finale çıktıkları maçın ardından, "Daha bir şey başarmış değiliz. 8 final maçımız var. Sezon bittiği zamanda hedefimiz iki kulvarda da başarılı olmak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maç sonunda basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçı kazanan futbolcularını tebrik ederek, "Ciddi bir emek verdiler. Kazanarak tur atlamak bizim için mutluluk verici ama oyunla alakalı çok fazla konuşmayacağım. Süreçle alakalı daha hiçbir şeyi başarmadık. Gidecek çok yolumuz var, inşallah başarmış şekilde oturan teknik direktör olarak konuşma şerefini yaşarım. Hedefimiz, isteğimiz iki tarafta da finali yapmak, şampiyon olmak. Ama ligde 7 zorlu müsabaka var. Kupada da finalist olarak kimin çıkacağını bilmiyoruz. Çıktığı zaman rakiple karşılaşacağız. Daha bir şey başarmış değiliz. 8 final maçımız var. Sezon bittiği zamanda hedefimiz iki kulvarda da başarılı olmak" dedi.

Hüseyin Çimşir: 'Sezon bittiği zamanda hedefimiz iki kulvarda da başarılı olmak'

Kaynak: İHA

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