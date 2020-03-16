Hüseyin Çimşir: "Obi Mikel'in kendi yaptığı açıklamadır, kulübü ve takımı bağlamaz" Trabzsonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, 1-1 sonuçlanan Başakşehir maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. Korona virüsü ve Obi Mikel ile ilgili açıklamalarda bulunan Çimşir, Obi Mikel'in kararının kulübü ve takımı bağlamayacağını ve Mikel'in kararına saygı duyduklarını belirtti.

Trabzsonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, 1-1 sonuçlanan Başakşehir maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. Korona virüsü ve Obi Mikel ile ilgili açıklamalarda bulunan Çimşir, Obi Mikel'in kararının kulübü ve takımı bağlamayacağını ve Mikel'in kararına saygı duyduklarını belirtti. Kaynak: Dugout