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Hüseyin Çimşir: "Konuştuğumda farklı anlaşılıyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, skora rağmen topu tutamadıklarını belirterek, "Maçla ilgili özellikle Gaziantep ile ilgili 5'li savunma oynuyor ve savunma derinliğinde problemler yaşıyorlardı.

07.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:35
Hüseyin Çimşir:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, skora rağmen topu tutamadıklarını belirterek, "Maçla ilgili özellikle ile ilgili 5'li savunma oynuyor ve savunma derinliğinde problemler yaşıyorlardı. Hızlı ataklarla gol arıyor. Öne geçmemize rağmen topu tutamadık, topa sahip olamadık. Skor avantajına rağmen topa sahip olamıyoruz. Kaybettiğimiz 2 puan oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. golün iptali ile ilgili çok konuşmayacağız, konuştuğumuzda farklı anlaşılıyor"

Kaynak: Hürriyet

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