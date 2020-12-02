Hüseyin Cimşir kimdir? Erzurumspor'un yeni teknik direkörü Hüseyin Cimşir kimdir? Hüseyin Cimşir nereli?
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Hüseyin Cimşir kimdir? Erzurumspor'un yeni teknik direkörü Hüseyin Cimşir kimdir? Hüseyin Cimşir nereli?

02.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:28
Hüseyin Cimşir kimdir? Erzurumspor'un yeni teknik direkörü Hüseyin Cimşir kimdir? Hüseyin Cimşir nereli?

Türk eski milli futbolcu ve adından sıkça söz ettiren bir teknik adam olan Hüseyin Cimşir kimdir? Erzurumspor'un yeni teknik direkörü Hüseyin Cimşir kimdir? Hüseyin Cimşir nereli?

Sevilen teknik adam Hüseyin Cimşir bilgi birikimini artık Erzurumspor'da konuşturacak. Verilen bu kararla beraber oldukça merak edilen eski milli topçu Hüseyin Cimşir kimdir? Erzurumspor'un yeni teknik direkörü Hüseyin Cimşir kimdir? Hüseyin Cimşir nereli?

HÜSEYİN CİMŞİR KİMDİR?

26 Mayıs 1979 doğumlu Hüseyin Çimşir, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. Orta saha pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, günümüzde teknik direktörlük yapmaktadır.

Futbola Trabzonspor altyapısında başladı. A Takıma alındı. Igor Nikolovski karşılığında Sakaryaspor takımına verildi. Sonra Antalyaspor takımında forma giydi. Tekrar Trabzonspor'a döndü. 2008-2009 futbol sezonu dahil Trabzonspor'da mücadele eden ve bir dönem kaptanlık yapan Hüseyin, 2008-2009 sezonu ardından sözleşmesi bitince Trabzonspor'un anlaşma yapmaya isteksiz davranması sonucu Trabzonspor ile iplerini koparmıştır. Dinamo Tiflis ve birçok Anadolu takımından teklif almış, ancak Bursaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bursaspor'un şampiyon kadrosunda yer almıştır.

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Futbolculuk hayatında, basit ama yararlı oyunuyla Türk millî takımına kadar yükselmiştir. Özellikle hakemin verdiği beğenilmeyen kararlar sonucunda gösterdiği agresif hareketleriyle tanınmıştır. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe maçında yaptığı hatalardan dolayı Trabzonspor taraftarının hedef tahtası haline gelmiş, o tarihten sonra bir türlü taraftarın tepkisinden kurtulamamıştır; bu durum yönetimde de istenmeyen adam olmasına zemin hazırlamıştır. Trabzonspor teknik direktörü Hugo Broos tarafından oyunu beğenilmiş ve takıma döndürülmesi istenmiş, ancak bu düşüncesi Trabzonspor yönetimi tarafından kabul görmemiştir.

Takım için yaptıklarına rağmen kendine haksızlık yapıldığını belirterek "Trabzonspor'un bünyesine henüz 8 yaşında girdim. 30 yaşına gittim. Yani 22 yıldır bu kulübün içindeyim. Ne yazık ki kendimi belli çevrelere sevdiremedim. Artık burada kalmamın anlamı yok. Futbol hayatımın son dönemini Yurt dışında oynayarak ve huzur içinde sürdürmek istiyorum. Bunun için de gelecek sezon takımdan ayrılacağım." diyerek açıklamıştır. Ayrıca bu Trabzonspor'dan ayrılışının sebebi olarak da görülmektedir.

2012-13 sezonunun sonunda futbolu bırakarak Trabzon Akçaabat FK U14 takımında ilk teknik direktörlük görevine başladı. 2013-2014 yılları arasında Akhisar Belediyespor, 2015-2017 yılları arasında Osmanlıspor, 2017 yılında Konyaspor ve 2018-2019 yılları arasında Trabzonspor'da yardım antrenör olarak görev yaptı.

30 Aralık 2019 tarihinde Ünal Karaman'ın istifa etmesi üzerine Trabzonspor teknik direktörlüğü görevine getirildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

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