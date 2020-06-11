HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hüseyin Çimşir kaldığı yerden devam etmek istiyor

Süper Lig'de, korona virüs öncesi yönetimiyle Trabzonspor'da yüzleri güldüren teknik direktör Hüseyin Çimşir, kaldığı yerden zirve mücadelesine devam etmek istiyor.

Hüseyin Çimşir kaldığı yerden devam etmek istiyor
11.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:44

Süper Lig'de, korona virüs öncesi yönetimiyle Trabzonspor'da yüzleri güldüren teknik direktör Hüseyin Çimşir, kaldığı yerden zirve mücadelesine devam etmek istiyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ardından ne yapacağı merakla beklenen 40 yaşındaki teknik adam Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım, hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupasında yoluna devam ederek camianın yüzünü güldürmüştü. Çimşir, tüm dünyada yaşanan pandemi öncesinde bordo-mavili takımın başında çıktığı 9 Süper Lig maçından 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturmuştu. Yenilgisiz yoluna devam eden genç teknik adamın bu performansı camiada kendisine karşı olan güveni arttırmıştı. Korona virüs öncesi ortaya koyduğu istikrarı 3 aylık aradan sonra Süper Lig'in başlamasıyla birlikte yeniden göstermek isteyen Çimşir, 9 maçlık yenilmezlik serisini yarın oynanacak olan Göztepe maçında da sürdürerek emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor.

Takımına güveniyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 5 Mayıs'ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takım halinde çalışmalar başlayıncaya kadar oyuncuların moral durumlarının yanı sıra fiziksel durumlarını da yakından takip etti. Yaklaşık 40 gündür takım halinde çalışmalar yapan bordo-mavililerin istek ve arzusu genç teknik adamı umutlandırıyor. Her oyuncusunun formayı kapmak için verdiği mücadeleyi yakından gören Çimşir, zorlu maçlar öncesi takımına duyduğu inancını ve güvenine vurgu yapıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Spor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak Spor
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak Spor
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Spor
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Spor
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı Spor
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Hüseyin Çimşir kaldığı yerden devam etmek istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:17:36. #1.15#
title