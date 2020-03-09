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Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Hüseyin Çimşir'in Gaziantep Maçı Sonrası Açıklamaları

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, skorda avantajı yakalamalarına rağmen topa hakim olamadıklarını belirterek, "Bu yüzden burada kaybedilmiş 2 puan var." dedi.

09.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:21

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, skorda avantajı yakalamalarına rağmen topa hakim olamadıklarını belirterek, "Bu yüzden burada kaybedilmiş 2 puan var." dedi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Hüseyin Çimşir'in Gaziantep Maçı Sonrası Açıklamaları
Kaynak: Dugout

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