Hüseyin Çimşir'in Gaziantep Maçı Sonrası Açıklamaları Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, skorda avantajı yakalamalarına rağmen topa hakim olamadıklarını belirterek, "Bu yüzden burada kaybedilmiş 2 puan var." dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, skorda avantajı yakalamalarına rağmen topa hakim olamadıklarını belirterek, "Bu yüzden burada kaybedilmiş 2 puan var." dedi. Kaynak: Dugout