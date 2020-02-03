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Hüseyin Çimşir'in Fenerbahçe Galibiyeti Sonrası Açıklamaları

Süper Lig´in 20´nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe´yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor´da teknik direktör Hüseyin Çimşir, kazanmaları gereken bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını, hayallerinin hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak olduğunu söyledi.

03.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:19

Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği 'yi 2-1 mağlup eden 'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, kazanmaları gereken bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını, hayallerinin hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak olduğunu söyledi.

Kaynak: Dugout

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