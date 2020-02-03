Hüseyin Çimşir'in Fenerbahçe Galibiyeti Sonrası Açıklamaları

03.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:19

Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, kazanmaları gereken bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını, hayallerinin hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak olduğunu söyledi.