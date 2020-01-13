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Hüseyin Çimşir'in Açıklamaları

Devre arası kampı için Antalya’da bulunan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasını Arnavutluk temsilcisi Partizan Tiran ile oynadı. Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 1-0’lık galibiyetle sonuçlanan Partizan Tiran karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

Devre arası kampı için 'da bulunan , ikinci hazırlık karşılaşmasını Arnavutluk temsilcisi ile oynadı. Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 1-0'lık galibiyetle sonuçlanan Partizan Tiran karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Dugout

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