Hüseyin Çimşir'in Açıklamaları

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasını Arnavutluk temsilcisi Partizan Tiran ile oynadı. Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 1-0'lık galibiyetle sonuçlanan Partizan Tiran karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu.