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Hüseyin Çimşir ile Soru Cevap

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulübün medya biriminin sorularını yanıtladı. Hazırlanan videoda kendisi ve hedefleriyle ilgili sorulara samimi cevaplar veren Çimşir, "Hikayesi okunan bir antrenör olmak istiyorum" diye konuştu.

03.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:19

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulübün medya biriminin sorularını yanıtladı. Hazırlanan videoda kendisi ve hedefleriyle ilgili sorulara samimi cevaplar veren Çimşir, "Hikayesi okunan bir antrenör olmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Dugout

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