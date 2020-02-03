Hüseyin Çimşir ile Soru Cevap

03.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:19

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili kulübün medya biriminin sorularını yanıtladı. Hazırlanan videoda kendisi ve hedefleriyle ilgili sorulara samimi cevaplar veren Çimşir, "Hikayesi okunan bir antrenör olmak istiyorum" diye konuştu.