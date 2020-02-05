Hüseyin Çimşir: Galibiyeti hak ettik
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde eden Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
05.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:19
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde eden Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Kaynak: Dugout
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