Hüseyin Çimşir: Futbol konuşmak doğru değil
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ülkenin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmanın çok doğru olmadığını söyledi.
04.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:21
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ülkenin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmanın çok doğru olmadığını söyledi.
Kaynak: Dugout
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