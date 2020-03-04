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Hüseyin Çimşir: Futbol konuşmak doğru değil

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ülkenin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmanın çok doğru olmadığını söyledi.

04.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:21

yarı final ilk maçında sahasında 'yi 2-1 yenen 'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ülkenin yaşamış olduğu durumda konuşmanın çok doğru olmadığını söyledi.

Kaynak: Dugout

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