22.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:30

Takım içinde şampiyonluğu konuştuklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Bizim bir hayalimiz var, sonuna kadar devam ediyoruz. Oyuncuların inancı var. Sezon sonunda ne olur onu görmek lazım" dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN BASKISINI BEKLİYORDUK"

Oyunun belli bölümlerinde ciddi baskı yediklerini dile getiren Çimşir, "Beşiktaş ligde özellikle bu zamana kadar topa en fazla sahip olan ikinci takım. Bunu biliyorduk. Geneline bakıldığında bizim planımız bu değildi. Top kayıpları yaptık. Beşiktaş'ın baskısını bekliyorduk. Özellikle top bizdeyken ileri taşıma ile alakalı problemler yaşadık. İkinci yarının başıyla 45-60 arası ciddi baskı yedik. Değişikliklerle oyuna ortak olduk ama son dakikaya kadar maçı bırakmadan attığımız golle 1 puanı kurtardık" ifadelerini kullandı.

"KENARLARDAN GELMEYİ PLANLADIK"

Maçın başında atılan golden sonra oyuncuların skoru koruma içgüdüsüyle geriye yaslandıklarını aktaran Hüseyin Çimşir, "Skorun verdiği geri yaslanma olabilir. Değiştirdiğimiz formatlarla kenarlardan gelmeyi planladık. Kenardan ziyade merkezde çok boşluklar oldu. Pozisyon değişiklikleriyle bunu azaltmaya çalıştık ama bunda çok başarılı olamadık. 2-1 öne geçince Beşiktaş da yaslandı. Bazen psikolojik olarak geri yaslanma oluyor" açıklamasını yaptı.

"STURRİDGE'İN SAVUNMA AKSİYONLARINDA AKSAMA GÖRDÜ"

Sturridge'in oyundan alınıp yerine Kamil Ahmet'in alınmasıyla ilgili gelen bir soruyu başarılı çalıştırıcı, şöyle cevaplandırdı:

"Uzun aradan sonra Ekuban çarşamba günü antrenmana başladı. Kadroya almayı da düşünmüyordum. İki antrenmanla bizimle oldu. Kamil'i özellikle orta saha oyununda topu tutmak ve ortayı dirençlendirmek için aldım. Daniel Sturridge'in savunma aksiyonlarında aksama gördüğüm için oyundan aldım."

"OYNAMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIMIZ"

Ligin genelinde oynadıkları mücadelelerin belli bölümlerinde tempo düşüklüğü yaşadıkları yönünde gelen eleştirilere katılmadıklarını söyleyen genç teknik adam, "Sivas maçında 65 dakika çok iyi tempo yaptığımızı düşünüyorum. Bu tempo düşüklüğü değil ama oyuncuların skorun verdiği avantajla kendilerini geri çekme olarak değerlendiriyorum. Biz oynamaya çalışan bir takımız. İyi bir oyuncu yapımız var. Maçların hikayeleri değişik oluyor. Taraftar baskısı son şans olması. Beşiktaş, Başakşehir maçında da oyununu oynamaya çalıştı. Bizim burada Beşiktaş'a daha fazla direnç göstermemiz gerekiyordu. Bizim takımın bundan sonra da temposunu arttıracağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SÖRLOTH'UN BONSERVİSİ OPSİYONU BİZDE"

Beşiktaş karşısında iki gol atan Sörloth'un bonservisini almak için erken bir girişimde bulunup bulunmayacaklarıyla alakalı Çimşir, "O konuyla ilgili bir yılı daha var oyuncunun. Aceleye gerek yok. Opsiyon zaten bize ait. Tabii kulüp politikası ama şu an için öyle bir düşünce yok. Sonuna kadar beklemek var" diye konuştu.

"BİZİM BİR HAYALİMİZ VAR"

Takım içindeki şampiyonluk havasıyla ilgili ise Hüseyin Çimşir, "Bunu konuşuyoruz. Kendim de dile getirdim, oyuncular da. Bizim bir hayalimiz var, sonuna kadar devam ediyoruz. Oyuncuların inancı var. Sezon sonunda ne olur onu görmek lazım. Bizim hedefimiz ve hayalimiz var. Mücadelemizi veriyoruz" dedi.

"ORTA SAHADA BAZEN PAYLAŞIM SIKINTILARI YAŞADIK"

Sosa, Ndiaye ve Doğan Erdoğan üçlüsünün Beşiktaş orta sahası karşısında etkisiz kalıp kalmadığıyla ilgili Çimşir, "Mikel önemli oyuncu. Ama onun yerine görev verdiğimiz arkadaşların elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ben mücadele anlamında özellikle iyi oynandığını düşünüyorum. Sadece orta saha olarak değil. Orta sahada bazen paylaşım sıkıntıları yaşadık. Sadece 3 oyuncuya bağlamak çok doğru değil" şeklinde konuştu.

(Bora Akyol - Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İHA