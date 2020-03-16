Hüseyin Çimşir, Başakşehir Maçını Değerlendirdi
Trabzsonpor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynadıkları Başakşehir maçını 1-1 tamamladı. Ligin zirvesine doğrudan etki eden maçtan sonra açıklama yapan Çimşir, maçı kazanıp puan farkını arttırmaları gerektiğini söyledi.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Trabzsonpor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynadıkları Başakşehir maçını 1-1 tamamladı. Ligin zirvesine doğrudan etki eden maçtan sonra açıklama yapan Çimşir, maçı kazanıp puan farkını arttırmaları gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dugout