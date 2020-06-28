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Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama takımıma inanıyorum"

- Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama takımıma inanıyorum" Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, şampiyonluk yarışında avantaj kaybetmiş olabileceklerini ancak önlerinde 5 tane daha final maçı olduğunu söyledi.

28.06.2020 00:34 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:48

- Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama takımıma inanıyorum"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, şampiyonluk yarışında avantaj kaybetmiş olabileceklerini ancak önlerinde 5 tane daha final maçı olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 1-1 berbere kaldıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, kötü oynadıklarını belirterek, "Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok. Kötü oynadık. İki maçtır kaybedilen 4 puan var. Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama önümüzde 5 tane daha final maçı var. Bu maçlarda kazanılacak 15 puan var. Kazandıktan sonra ligdeki sıralamamıza bakacağız. Ben takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Bu takım bu işi başarabilecek kapasitede. İnşallah hep beraber bu işi başarabiliriz" ifadelerini kullandı

Hüseyin Çimşir: 'Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama takımıma inanıyorum'

Kaynak: İHA

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