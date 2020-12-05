Hüseyin Çimşir: "80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hüseyin Çimşir: "80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil"

05.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:41
Hüseyin Çimşir:

- Hüseyin Çimşir: "80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil" Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konya'ya kazanmak için geldiklerini ancak yenilen ilk golden sonra moral olarak geriye düştükten sonra kaybettiklerini söyledi.

- Hüseyin Çimşir: "80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil"

KONYA - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konya'ya kazanmak için geldiklerini ancak yenilen ilk golden sonra moral olarak geriye düştükten sonra kaybettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 11. haftasında 2-0 mağlup oldukları Konyaspor karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil"

Konya'ya gelirken puan ya da puanlar almaya geldiklerini belirten Hüseyin Çimşir, maç stratejilerinin bu yönde olduğunu aktardı. ilk 10 dakika oyuna fena başlamadıklarını kaydeden Çimşir, "Fakat bir duran top, kırmızı kart ve penaltı sonrası yenilen golden sonra biraz moral olarak da geriye düştük. Takımımız genel itibariyle bakıldığı zaman özellikle geriye düştüğü zaman kırılgan bir takım. Bunun bugün sıkıntılarını da yaşadık. Eksik oynamanın vermiş olduğu dezavantaj, özellikle 10 kişi 80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil. Yeni geldik arkadaşları tanımaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu birbirimizi tanıma işini ortadan kaldırıp bizim istek ve arzularımızı ne istiyoruz, neleri nasıl yapılması gerektiğini onlara bu konuda fikirlerimizi daha iyi aktarıp en kısa sürede bunları yapıp kazanan bir takım olma yolunda devam etmek istiyoruz. Takımıma geçmiş olsun diyorum. Çarşamba günü bir maçımız daha var. Hayat devam ediyor, inşallah bu sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatıp yolumuza çok sağlam adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Hüseyin Çimşir: '80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil'
Hüseyin Çimşir: '80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil'
Hüseyin Çimşir: '80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

İlgili Haberler

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı
Hüseyin Çimşir Erzurumspor'da
Hüseyin Çimşir Erzurumspor'da
Hüseyin Çimşir ilk antrenmanına çıktı
Hüseyin Çimşir ilk antrenmanına çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Kenan Işık Cansu Dere Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Necip Uysal Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hüseyin Çimşir: "80-85 dakikada oynamak kolay bir iş değil" - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 19:41:23. #1.14#
title