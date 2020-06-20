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Hüseyin Çimşir, 45 sene önceki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor

Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, bu başarısını Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi yerli teknik adamlarla elde etmişti.

Hüseyin Çimşir, 45 sene önceki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor
20.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:27

Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, bu başarısını Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi yerli teknik adamlarla elde etmişti. Özyazıcı, 39 yaşında ilk şampiyonluğunu bordo-mavili kulübe kazandırırken, Özkan Sümer ise 41 yaşında şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Süper Lig'de, bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, yeniden yapılanmayla birlikte sportif ve mali açıdan yaptığı hamlelerle şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri durumunda. 53 yıllık tarihinin yanı sıra 46 yıllık Süper Lig geçmişinde en çok zirvede yer alan takımların başında yer aldı.

1967 yılında kurulmasına rağmen 1974-75 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Trabzonspor, ilk senesinde ligi 9. sırada bitirdi. Sonraki sezonda ise şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, şampiyonluklara ambargo koyan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Anadolu'ya şampiyonluğu taşıyan ilk takım olarak tarih yazmıştı.

Hüseyin Çimşir, Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in başarısını tekrarlamak istiyor

Ligde 6 şampiyonluk yaşayan ve çok sayıda kupayı müzesine getiren Trabzonspor'un bu başarılarında, bordo-mavili takımda oynadıktan sonra teknik adamlık görevine getirilen isimler büyük pay sahibi oldu.

Trabzonspor formasını giyen, 1974-1975 sezonunda ise takımda teknik direktörlük görevine getirilen Özyazıcı ile bordo-mavililer, 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984, aynı şekilde takımda futbol oynayan, ardından da teknik direktörlük yapan Sümer ile ise 1978-1979 ve 1980-1981 sezonlarında olmak üzere 6 lig şampiyonluğu elde etti.

Özyazıcı 39 yaşındaydı

Trabzonspor'un 1975-76 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonlukta takımın başında 39 yaşındaki teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı yer alıyordu. Bugün 84 yaşında olan Özyazıcı, döneminde şampiyonluklara ve kupalara ambargo koyan Trabzonspor üst üste şampiyonluklar yaşadı.

Sümer ise 41 yaşında ilk şampiyonluğu yaşadı

Trabzonspor'da oyuncu, teknik direktör ve başkanlık görevleri yapan Özkan Sümer ise bordo-mavili takımda yaşadığı ilk şampiyonlukta 41 yaşındaydı. Bugün 83 yaşında olan Sümer, dönemlerinde Karadeniz ekibi iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Hüseyin Çimşir, 45 sene önceki tarihi yeniden yazmak istiyor

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın takımdan ayrılmasından sonra göreve getirilen ve nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenen 41 yaşındaki Hüseyin Çimşir ile bordo-mavili takım şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Trabzonspor'da futbol oynayan ve takımın başına getirilen Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi 45 sene önce yerli teknik adamlarla elde edilen şampiyonlukları yeniden Trabzon'a getiren yerli teknik adam olmayı hedefliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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