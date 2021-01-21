Hüseyin Çiloğlu kimdir? Hüseyin Çiloğlu kaç yaşında, nereli?
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Hüseyin Çiloğlu kimdir? Hüseyin Çiloğlu kaç yaşında, nereli?

21.01.2021 17:50 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:59
Hüseyin Çiloğlu kimdir? Hüseyin Çiloğlu kaç yaşında, nereli?

Özellikle televizyon programlarında koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Hüseyin Çiloğlu, insanların Kovid-19'a karşı aşırı derecede korkutulduğunu savunarak, bunun iyi bir yöntem olmadığını savundu. Peki, Hüseyin Çiloğlu kimdir? Hüseyin Çiloğlu kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Çiloğlu, Kovid-19 salgını döneminde gündeme gelen isimlerden. İşte Hüseyin Çiloğlu'nun biyografisi

HÜSEYİN ÇİLOĞLU KİMDİR?

Global risk stratejisti, olan Hüseyin Çiloğlu, Twitter hesabında kendisini Kovid-19 İmparatorluğunu Medyada Deşifre Eden Biyoistatistikçi olarak tanımlıyor. Twitter'da 7 binden fazla takipçisi bulunan Hüseyin Çiloğlu'nun biyografisine dair pek detay bulunmuyor.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulunan Hüseyin Çiloğlu, araştırma, inceleme, siyaset ve politika kategorilerinde eserler yazdı. Yazdığı 'Çivisi Çıkmış Dünya - İmparatorluk'tan Yaratıcı Yıkıma' kitabı ile adını duyuran Hüseyin Çiloğlu, bu romanında olmuş ya da olabilecek olayları anlatırken, zaman, mekân ve kişi unsurları üzerinde kurdu. Kahramanlar ve romanında ayrıntılı bir şekilde veren Hüseyin Çiloğlu, hikâyelere nazaran daha uzun bölümlere yer vermiştir.

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