Hüseyin Çelik, Euroleague'de düdük çalacak
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Klasman Hakemi Hüseyin Çelik'in önümüzdeki sezon Euroleague'de görev alacağını duyurdu.
24.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:25
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Klasman Hakemi Hüseyin Çelik'in önümüzdeki sezon Euroleague'de görev alacağını duyurdu.
Euroleague tarafından 21-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği seminere katılan A Klasman Hakemi Hüseyin Çelik, önümüzdeki sezon Euroleague'de düdük çalacak. Toplamda 70 hakemin görev yaptığı Euroleague'de önümüzdeki sezon için listeye eklenen 6 hakemden birisi olan Hüseyin Çelik, 2019-2020 sezonunda A Klasman hakemliğine yükselmişti.
(İHA)
Kaynak: İHA