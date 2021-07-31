Hüseyin Avni Coş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Hüseyin Avni Coş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Coş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 62 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'un ölüm haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı olan sert çıkışı ile Türk halkının gönlünde taht kuran ve 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, bu akşam saat 22.00 sıralarında İstanbul Başakşehir'deki evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Avni Coş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

2017'de çıkarılan kararname ile merkeze alınan Hüseyin Avni Coş'un vefat haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Vali Yerlikaya paylaşımında "Kıymetli meslektaşım, Vali Hüseyin Avni Coş İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Hüseyin Avni Coş, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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