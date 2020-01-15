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Hüseyin Altuğ Taş, Niğde Anadolu'da

TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen Hüseyin Altuğ Taş, Niğde Anadolu ile sözleşme imzaladı.

15.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:32
Hüseyin Altuğ Taş, Niğde Anadolu'da

TFF 2. Lig ekiplerinden Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen Hüseyin , Anadolu ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve Başakşehir, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve son olarak da Bodrum Belediyespor formaları giyen Hüseyin Altuğ Taş, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu ile anlaştı.

Mavi-kırmızılı takımla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu, değişik yaş kategorilerinde 30 kez milli formayı giydi.

Kaynak: AA
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