Hüseyin Akay'ın acı günü
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Hüseyin Akay'ın acı günü

20.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:55
Hüseyin Akay'ın acı günü

Kayseri Şeker Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın kızı Begüm Akay vefat etti.

Kayseri Şeker Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın kızı Begüm Akay vefat etti.

Kayseri Şeker Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın 35 yaşındaki kızı Begüm Akay, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Begüm Akay'ın cenazesi Ankara'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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