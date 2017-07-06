Hurşit Külter Hakkında Açıklama Yapan İHD Yöneticilerine Takipsizlik

ŞIRNAK'ta, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendek ve barikatların temizlenmesi için başlatılan operasyonlar sırasında kaybolduğu açıklanan, ancak Irak'ın Kerkük kentinde olduğu ortaya çıkan DBP Şırnak il yöneticisi Hurşit Külter için basın açıklaması yapan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ile yönetici Hasan Yalçın hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.



Diyarbakır'da 18 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen 'Kayıplar bulunsun failler yargılansın' eylemi sırasında, Şırnak'ta ortadan kaybolan DBP yöneticisi Hurşit Külter ile ilgili açıklama yapan İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Raci Bilici ve Kayıplar Komisyonu üyesi avukat Hasan Yalçın hakkında soruşturma başlatılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bilici ve Yalçın hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Raci Bilici ve avukat Hasan Yalçın hakkında takipsizlik kararı verdi. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Bilici ve Yalçın, Hurşit Külter'in ailesinin kendilerine kayıp başvurusunda bulunmaları üzerine açıklama yaptıklarını belirterek, suçlamaları reddetti. Soruşturmayı tamamlayan savcı, Külter ile ilgili açıklama yapan Raci Bilici ve avukat Hasan Yalçın'ın konuşmalarında suç teşkil edecek herhangi bir eylem bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini açıkladı. - Diyarbakır