HURSAD'dan yeni umre sezonunda ek vergi ve zam açıklaması

20.09.2019 09:59

Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD), yeni umre sezonunda Suudi Arabistan Hükümetince ek vergi ve zamların uygulanacağını duyurdu. Bu zamların 2020'den itibaren geçerli olduğuna dair yanlış paylaşımlar yapıldığını belirten HURSAD, zamların hemen uygulamaya konulacağını aktardı.



Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD), yeni umre sezonunda Suudi Arabistan Hükümetince ek vergi ve zamların uygulanacağını duyurdu. Bu zamların 2020'den itibaren geçerli olduğuna dair yanlış paylaşımlar yapıldığını belirten HURSAD, zamların hemen uygulamaya konulacağını açıkladı. HURSAD yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) olarak 13.09.2019 tarihli basın açıklamamızda yeni umre sezonunda uygulanmak üzere Suudi Arabistan Hükümetince ek vergi ve zamların uygulanacağını belirtmiştik. Yeni umre sezonu 1 Eylül 2019 itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bazı mecralarda bu zamların 2020'den itibaren geçerli olduğuna dair yanlış paylaşımlar yapıldığından yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur. Suudi Arabistan makamlarınca belirlenen ve kesinleşmiş olan zamlar hemen uygulanmaya başlamıştır. '2020 yılında ek vergi geliyor' şeklindeki paylaşımlar maalesef yanlıştır. Kişi başı 300 SAR (Suudi Arabistan Riyali) ilave vergi gelmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu vergiden bebekler ve çocuklar dahil, kutsal topraklara seyahat edecek olan herkes maalesef etkilenecektir. Yine Suudi Arabistan'ın aldığı karar gereği geçen umre sezonuna nazaran 100 SAR tutarında ilave saha hizmetleri bedeli alınacaktır. Daha önceki yıllarda otellerle ve transfer şirketleriyle direk irtibat kurup rezervasyonlarımızı yapabiliyorduk. 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren otellerden ve transfer şirketlerinden direk alım kaldırılmıştır. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile anlaşmalı online rezervasyon şirketleri üzerinden alım yapmak zorunlu kılınmıştır. Şimdilik 3 adet olan ve yalnızca biri aktif hizmet veren bu online sistemler ise konaklama ve transfer tutarı üzerinden vergiler dahil yüzde 27.5 oranında komisyon almaktadırlar. Söz konusu komisyon, 2 haftalık en ucuz programlar için en az 275 SAR'lık ilave yük getirmektedir. Konaklanacak otellere ve konaklama süresine göre bu tutar artmaya devam edecektir. En ucuz programlar için ilave vergi ve hizmetlerin tutarı ise en az 675 SAR (180 USD veya 1.025 TL)'dir. Zam ve vergi furyasının devam edeceği yönünde haberler gelmektedir. Sağlık bedeli, ayakbastı ücreti gibi mahiyetini henüz tam bilmediğimiz ek yüklerin geleceği konuşulmaktadır. Mevzu bahis ek ödemelerin ne kadar olacağı henüz belli değildir. Umre yapmak isteyen hacı adaylarımızı çok ucuz programlara karşı dikkatli olmaları konusunda özellikle uyarmak istiyoruz. Daha önce 900 USD'den daha ucuz programlar için yaptığımız uyarıyı güncellemek ve 1050 USD'den daha düşük fiyatlı programlara karşı halkımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA