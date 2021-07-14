Hürriyet, şampiyon yüzücüleri ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yıldızlar Yüzme Kulübü Teknik Direktörü Antrenörü Aykut Çelik ve başarılı yüzücüleri makamında ağırladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yıldızlar Yüzme Kulübü Teknik Direktörü Antrenörü Aykut Çelik ve başarılı yüzücüleri makamında ağırladı.

Katıldıkları müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden Yıldızlar Yüzme Kulübü'nün genç sporcuları, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in makamına konuk oldu. Yıldızlar Yüzme Kulübü Teknik Direktörü Aykut Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Esra Kübra Kaçmaz ile sporcular; Mert Ali Satır, Buğra Eren Yeğen, Emirhan Demirtaş, Furkan Kanvaş Karaten ve Bensu Bozdağ Hürriyet'i ziyaret etti.

İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa da yer aldığı birliktelikte Başkan Hürriyet, yarışlarda Türkiye ve Dünya şampiyonlukları kazanan ve 1990 yılından beri kırılamayan 100 metre sırtüstü rekorunu, Mayıs ayındaki Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında 54.92'lik derecesi ile kıran Mert Alı Satır'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Hürriyet, 9-11 Temmuz tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 14 yaş kategorisinde 200 metre sırtüstü ve 400 metre karışıkta Türkiye Şampiyonu, 200 metre kurbağalamada Türkiye 2'ncisi ve 200 metre karışıkta Türkiye 3'üncüsü olan Buğra Eren Yeğen ile 4x100 Karışık Bayrak Yarışı'nda Türkiye Şampiyonu olan takımda yer alan Furkan Kanvaş Karaten'i elde ettikleri başarılardan dolayı tek tek tebrik etti.

Mısır'da düzenlenecek Dünya Biatlon Şampiyonası'nda Milli Takım'da yer alan Emirhan Demirtaş ve Bensu Bozdağ'a da şampiyonada başarılar dileyen Başkan Hürriyet, yüzücülerin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı